Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Як на Донбасі свої ж героїчно «Косяк майдан» прикривали — Антизомбі, 28.10.2021

Російські сеанси газового онанізму – все для того, щоб (НЕ) зігріти Європу? — Антизомбі, 28.10.2021

Батьку наш Бандера! Як флешмоб українських дітей підірвав усі ефіри в Росії — Антизомбі, 28.10.2021

Південна Осетія – як живуть люди в сірій зоні

Де знаходиться ця Південна Осетія, а головне, як там мешкають люди?

Річ у тому, що визнання Росії аж ніяк не змінило інвестиційного клімату в Південній Осетії.

Іншими словами, лохів вкладати гроші в сіру зону як не було, так і немає

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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