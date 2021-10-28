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Video: Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021

Південна Осетія - як живуть люди в сірій зоні Де знаходиться ця Південна Осетія, а головне, як там мешкають люди? Річ у тому, що визнання Росії аж ніяк не змінило інвестиційного клімату в Південній Осетії. Іншими словами, лохів вкладати гроші в сіру зону як не було, так і немає —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021
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Південна Осетія – як живуть люди в сірій зоні

Де знаходиться ця Південна Осетія, а головне, як там мешкають люди?

Річ у тому, що визнання Росії аж ніяк не змінило інвестиційного клімату в Південній Осетії.

Іншими словами, лохів вкладати гроші в сіру зону як не було, так і немає

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 28.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Південна Осетія. Як зараз живе анексована частина Грузії, визнана Росією — Антизомбі, 28.10.2021 / 28.10.2021 21:26
28.10.2021 21:26

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