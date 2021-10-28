Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Южная Осетия — как живут люди в серой зоне

Где находится эта Южная Осетия, а главное, как там живут люди?

Дело в том, что признание России никоим образом не изменило инвестиционный климат в Южной Осетии.

Другими словами, лохов вкладывать деньги в серую зону как не было, так и нет.

В итоге весь бизнес типа государства — это несколько ферм с мясом, помидорки да минералка, которую иногда даже продают в России.

На протяжении 8-ми лет, развязав войну в Украине, Россия аннексировавшая Крым за пару недель, отказывается признавать младые недореспублики на Донбассе.

Уже мало для кого остается неясным тот факт, что несмотря на все крики о братстве и скорой интеграции, и донецкие и луганские недоросы нужны России только с одной целью – быть болевой точкой для Украины.

Взять хотя бы Южную Осетию. Эта аннексированная часть Грузии признана Россией уже более 10 лет.

Но в ОРДЛО, например, вообще ничего не знают о невероятном процветании там.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

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