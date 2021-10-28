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Video: Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021: Южная Осетия  - как живут люди в серой зоне Где находится эта Южная Осетия, а главное, как там живут люди? Дело в том, что признание России никоим образом не изменило инвестиционный климат в Южной Осетии. Другими словами, лохов вкладывать деньги в серую зону как не было, так и нет. В итоге весь бизнес типа государства -  это несколько ферм с мясом, помидорки да минералка, которую иногда даже продают в России. На протяжении 8-ми лет, развязав войну в Украине, Россия аннексировавшая Крым за пару недель, отказывается признавать младые недореспублики на Донбассе. Уже мало для кого остается неясным тот факт, что несмотря на все крики о братстве и скорой интеграции, и донецкие и луганские недоросы нужны России только с одной целью – быть болевой точкой для Украины. Взять хотя бы Южную Осетию.  Эта аннексированная часть Грузии признана Россией уже более 10 лет. Но в ОРДЛО, например, вообще ничего не знают о невероятном процветании там. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 28.10.2021:

Южная Осетия  — как живут люди в серой зоне

Где находится эта Южная Осетия, а главное, как там живут люди?

Дело в том, что признание России никоим образом не изменило инвестиционный климат в Южной Осетии.

Другими словами, лохов вкладывать деньги в серую зону как не было, так и нет.

В итоге весь бизнес типа государства —  это несколько ферм с мясом, помидорки да минералка, которую иногда даже продают в России.

На протяжении 8-ми лет, развязав войну в Украине, Россия аннексировавшая Крым за пару недель, отказывается признавать младые недореспублики на Донбассе.

Уже мало для кого остается неясным тот факт, что несмотря на все крики о братстве и скорой интеграции, и донецкие и луганские недоросы нужны России только с одной целью – быть болевой точкой для Украины.

Взять хотя бы Южную Осетию.  Эта аннексированная часть Грузии признана Россией уже более 10 лет.

Но в ОРДЛО, например, вообще ничего не знают о невероятном процветании там.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 28.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 28.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV / 28.10.2021 21:26
28.10.2021 21:26

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