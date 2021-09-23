Обстріли заради ПІАРУ – як бойовики практикують СЕКС в ОЧІ? — Антизомбі, 23.09.2021

Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021

Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021

МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021

Дружини і коханки головних зірок на Донбасі – ну не життя, а суцільна насолода? — Антизомбі, 16.09.2021

Гранати у дівчат під спідницями – як ювелірно розмінувати? ТОП маразмів з Росії — Антизомбі, 23.09.2021

Вибори в Держдуму 2 021 – як на спектакль Путіна відреагували росіяни — Антизомбі, 23.09.2021

Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021

Загострення на фронті. Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли?

На цьому тижні у нас виникло відчуття, що російські куратори вирішили створити ОРДЛО, в тому числі і для психологічної реабілітації усіма забутих і нікому не потрібних артистів.

Гроші на показуху знаходять. Адже показуха – це головне, що зараз виробляють в ОРДЛО

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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