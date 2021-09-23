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Video: Обстріли заради ПІАРУ – як бойовики практикують СЕКС в ОЧІ? — Антизомбі, 23.09.2021

Загострення на фронті. Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли? На цьому тижні у нас виникло відчуття, що російські куратори вирішили створити ОРДЛО, в тому числі і для психологічної реабілітації усіма забутих і нікому не потрібних артистів. Гроші на показуху знаходять. Адже показуха - це головне, що зараз виробляють в ОРДЛО —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Обстріли заради ПІАРУ – як бойовики практикують СЕКС в ОЧІ? — Антизомбі, 23.09.2021
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Загострення на фронті. Чому бойовики з кожним днем посилюють обстріли?

На цьому тижні у нас виникло відчуття, що російські куратори вирішили створити ОРДЛО, в тому числі і для психологічної реабілітації усіма забутих і нікому не потрібних артистів.

Гроші на показуху знаходять. Адже показуха – це головне, що зараз виробляють в ОРДЛО

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Обстріли заради ПІАРУ – як бойовики практикують СЕКС в ОЧІ? — Антизомбі, 23.09.2021 / 23.09.2021 20:56
23.09.2021 20:56

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