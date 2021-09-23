Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Обострение на фронте. Почему боевики с каждым днем усиливают обстрелы?

На этой неделе у нас возникло ощущение, что российские кураторы решили создать ОРДЛО, в том числе и для психологической реабилитации всеми забытых и нафиг никому не нужных артистов.

Деньги на показуху находят. Ведь показуха — это главное, что сейчас производят в ОРДЛО.

То есть жалкие в любой непонятной ситуации запускают ЕМЗ, но как вы уже поняли, показухи хватает ненадолго.

Ведь возить уголь марки К и руду из России, мягко говоря, нерентабельно.

Хотя сейчас кураторы дали отмашку и чуток сырья для очередного спектакля длиной максимум в пол года таки пришло.

Ребятки привычно забыли договориться, чтобы врать одинаково.

И вот в таких историях все ОРДЛО. С кровью, жертвами, военными преступлениями и ложью, которую они несут в массы и сами же ее разоблачают.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

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