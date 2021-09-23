seach
ICTV - Разом краще

Video: Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021: Обострение на фронте. Почему боевики с каждым днем усиливают обстрелы? На этой неделе у нас возникло ощущение, что российские кураторы решили создать ОРДЛО, в том числе и для психологической реабилитации всеми забытых и нафиг никому не нужных артистов. Деньги на показуху находят. Ведь показуха - это главное, что сейчас производят в ОРДЛО. То есть жалкие в любой непонятной ситуации запускают ЕМЗ, но как вы уже поняли, показухи хватает ненадолго. Ведь возить уголь марки К и руду из России, мягко говоря, нерентабельно. Хотя сейчас кураторы дали отмашку и чуток сырья для очередного спектакля длиной максимум в пол года таки пришло. Ребятки привычно забыли договориться, чтобы врать одинаково. И вот в таких историях все ОРДЛО. С кровью, жертвами, военными преступлениями и ложью, которую они несут в массы и сами же ее разоблачают. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Обострение на фронте. Почему боевики с каждым днем усиливают обстрелы?

На этой неделе у нас возникло ощущение, что российские кураторы решили создать ОРДЛО, в том числе и для психологической реабилитации всеми забытых и нафиг никому не нужных артистов.

Деньги на показуху находят. Ведь показуха — это главное, что сейчас производят в ОРДЛО.

То есть жалкие в любой непонятной ситуации запускают ЕМЗ, но как вы уже поняли, показухи хватает ненадолго.

Ведь возить уголь марки К и руду из России, мягко говоря, нерентабельно.

Хотя сейчас кураторы дали отмашку и чуток сырья для очередного спектакля длиной максимум в пол года таки пришло.

Ребятки привычно забыли договориться, чтобы врать одинаково.

И вот в таких историях все ОРДЛО. С кровью, жертвами, военными преступлениями и ложью, которую они несут в массы и сами же ее разоблачают.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV / 23.09.2021 20:56
23.09.2021 20:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь