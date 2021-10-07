Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021

Тюрма за хороші думки про Україну? У ОРДЛО хочуть судити за бажання повернутися на Батьківщину — Антизомбі, 30.09.2021

Горбата гора. Російська версія. Хто залишився сам на сам з дикою природою в ТАЙЗІ — Антизомбі, 30.09.2021

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Бандерівці в Криму і обстріл РФ з території України.

Як пропаганда в кіно по числу маразмів новини перевершила

Офігенні маразми в кіно – просто вдумайтесь наскільки вони покидьки.

Диваки свої військові злочини, де з Російською території обстрілювали України, перевертають з ніг на голову, і в сценарії говорять на біле-чорне

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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