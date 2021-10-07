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Video: Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Бандерівці в Криму і обстріл РФ з території України. Як пропаганда в кіно по числу маразмів новини перевершила Офігенні маразми в кіно - просто вдумайтесь наскільки вони покидьки. Диваки свої військові злочини, де з Російською території обстрілювали України, перевертають з ніг на голову, і в сценарії говорять на біле-чорне —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021
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Бандерівці в Криму і обстріл РФ з території України.

Як пропаганда в кіно по числу маразмів новини перевершила

Офігенні маразми в кіно – просто вдумайтесь наскільки вони покидьки.

Диваки свої військові злочини, де з Російською території обстрілювали України, перевертають з ніг на голову, і в сценарії говорять на біле-чорне

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021 / 07.10.2021 21:06
07.10.2021 21:06

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