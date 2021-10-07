Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Бандервоцы в Крыму и обстрел РФ с территории Украины.

Как пропаганда в кино по числу маразмов новости превзошла

Офигительные маразмы в кино — просто вдумайтесь насколько они подонки.

Чудаки свои военные преступления, где с Российской территории обстреливали Украину, переворачивают с ног на голову, и в сценарии говорят на белое-черное.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/