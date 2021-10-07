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Video: Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021: Бандервоцы в Крыму и обстрел РФ с территории Украины. Как пропаганда в кино по числу маразмов новости превзошла Офигительные маразмы в кино - просто вдумайтесь насколько они подонки. Чудаки свои военные преступления, где с Российской территории обстреливали Украину, переворачивают с ног на голову, и в сценарии говорят на белое-черное. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Бандервоцы в Крыму и обстрел РФ с территории Украины.

Как пропаганда в кино по числу маразмов новости превзошла

Офигительные маразмы в кино — просто вдумайтесь насколько они подонки.

Чудаки свои военные преступления, где с Российской территории обстреливали Украину, переворачивают с ног на голову, и в сценарии говорят на белое-черное.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV / 07.10.2021 21:06
07.10.2021 21:06

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