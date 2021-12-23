Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Відмовитися від НАТО, або війна. Новий ультиматум Путіна Україні — Антизомбі, 23.12.2021

Як суд РФ участь своєї армії у війні на Донбасі підтвердив — Антизомбі, 23.12.2021

Росія перетворилася на токсичний могильник. Куди звозять ядерні відходи з усього світу — Антизомбі, 23.12.2021

Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі

Сирія визнала ОРДЛО? Навіщо Кремлю договір між Донецьком та Дамаском?

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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