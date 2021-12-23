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Video: Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021

Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі Сирія визнала ОРДЛО? Навіщо Кремлю договір між Донецьком та Дамаском? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021
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Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі

Сирія визнала ОРДЛО? Навіщо Кремлю договір між Донецьком та Дамаском?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Новий рік – нові обіцянки! З чим зустрінуть 2022 рік на окупованому Донбасі — Антизомбі, 23.12.2021 / 23.12.2021 23:10
23.12.2021 23:10

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