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Video: Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021: Новый год - новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе Сирия признала ОРДЛО? Зачем Кремлю договор между Донецком и Дамаском? Короче, братцы, перспектив у украинцев никаких. То ли дело в славных младых недорэспубликах. Там жеж после указа Путина экономика просто расцвела. А инвесторы со всего мира толпами рванули. Сейчас вот вам расскажут какие мешки с деньгами приехали на очередной экономический форум. По слухам, Билл Гейтс и арабские шейхи разбегаются в рассыпную, когда речь заходит об инвесторах из святой Луганды. А ВВП в ДыНыРы к 24 году в два с половиной раза вырастет. ДНР и Талибан теперь партнёры! Подписано соглашение о сотрудничестве. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.12.2021:

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе

Сирия признала ОРДЛО? Зачем Кремлю договор между Донецком и Дамаском?

Короче, братцы, перспектив у украинцев никаких. То ли дело в славных младых недорэспубликах. Там жеж после указа Путина экономика просто расцвела. А инвесторы со всего мира толпами рванули. Сейчас вот вам расскажут какие мешки с деньгами приехали на очередной экономический форум. По слухам, Билл Гейтс и арабские шейхи разбегаются в рассыпную, когда речь заходит об инвесторах из святой Луганды.

А ВВП в ДыНыРы к 24 году в два с половиной раза вырастет.

ДНР и Талибан теперь партнёры! Подписано соглашение о сотрудничестве.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV / 23.12.2021 23:10
23.12.2021 23:10

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