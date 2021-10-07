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Video: НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Як Росія проґавила формування української нації. Своїми заявами Наталія Поклонська вступила в заочну полеміку з Володимиром Путіним, який називає український народ єдиним з російським. Бач, щучка фарбована.... Путіну вона суперечить. Розповіді про хохлів їй, бачте, в програмах на федеральних каналах не подобаються. А що ж тоді показувати? Ну не про Росію ж, їй Богу —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021
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Як Росія проґавила формування української нації.

Своїми заявами Наталія Поклонська вступила в заочну полеміку з Володимиром Путіним, який називає український народ єдиним з російським.

Бач, щучка фарбована…. Путіну вона суперечить. Розповіді про хохлів їй, бачте, в програмах на федеральних каналах не подобаються.

А що ж тоді показувати? Ну не про Росію ж, їй Богу

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 07.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021 / 07.10.2021 21:05
07.10.2021 21:05

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