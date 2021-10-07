НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Как Россия проворонила формирование украинской нации.

Своими заявлениями Наталья Поклонская вступила в заочную полемику с Владимиром Путиным, который называет украинский народ единым с русским.

Ишь щучка крашенная…. Путину она перечит. Рассказы про хохлов ей, понимаешь ли, в программах на федеральных каналах не нравятся.

А что ж блин тогда показывать? Ну не про Россию же ей Богу!

Того же Коротченко и других городских сумасшедших в таком случае разве что на органы придется сдавать.

Они ж кроме страшилок об Украине тупо вообще ничего не умеют.

Даешь новые Гулаги! А ссыльные точно найдутся.

И вот тогда заживет Россия. Дармовая рабочая сила, доносики, все враги народа на рудниках.

Ну а пока до такой счастливой жизни еще далеко, всей страной подождут зимы.

Ну а вдруг все-таки хохлы замерзнут? Чтобы под треск дровишек в печке лечь спать с улыбкой.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

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