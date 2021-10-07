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Video: НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021: Как Россия проворонила формирование украинской нации. Своими заявлениями Наталья Поклонская вступила в заочную полемику с Владимиром Путиным, который называет украинский народ единым с русским. Ишь щучка крашенная…. Путину она перечит.  Рассказы про хохлов ей, понимаешь ли, в программах на федеральных каналах не нравятся. А что ж блин тогда показывать? Ну не про Россию же ей Богу! Того же Коротченко и других городских сумасшедших в таком случае разве что на органы придется сдавать. Они ж кроме страшилок об Украине тупо вообще ничего не умеют. Даешь новые Гулаги! А ссыльные точно найдутся. И вот тогда заживет Россия. Дармовая рабочая сила, доносики, все враги народа на рудниках. Ну а пока до такой счастливой жизни еще далеко, всей страной подождут зимы. Ну а вдруг все-таки хохлы замерзнут? Чтобы под треск дровишек в печке лечь спать с улыбкой. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 07.10.2021:

Как Россия проворонила формирование украинской нации.

Своими заявлениями Наталья Поклонская вступила в заочную полемику с Владимиром Путиным, который называет украинский народ единым с русским.

Ишь щучка крашенная…. Путину она перечит.  Рассказы про хохлов ей, понимаешь ли, в программах на федеральных каналах не нравятся.

А что ж блин тогда показывать? Ну не про Россию же ей Богу!

Того же Коротченко и других городских сумасшедших в таком случае разве что на органы придется сдавать.

Они ж кроме страшилок об Украине тупо вообще ничего не умеют.

Даешь новые Гулаги! А ссыльные точно найдутся.

И вот тогда заживет Россия. Дармовая рабочая сила, доносики, все враги народа на рудниках.

Ну а пока до такой счастливой жизни еще далеко, всей страной подождут зимы.

Ну а вдруг все-таки хохлы замерзнут? Чтобы под треск дровишек в печке лечь спать с улыбкой.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 07.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 07.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV / 07.10.2021 21:05
07.10.2021 21:05

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