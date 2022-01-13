Найкращі страшилки про Україну! Чого ж не бачить Росія? — Антизомбі, 13.01.2022

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

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Щоправда, в інформаційному плані вся підготовка до війни звично зводилася до двох речей.

Ну, по-перше – до істериків щодо і без.

Як це було, наприклад, після щорічного маршу з нагоди дня народження Степана Бандери. Де міські божевільні прямо в студії відкрили найпотужніший ротовий вогонь на поразку всіх бандерівців та націоналістів.

А по-друге – на розгін максимально жалюгідних страшилок про життя в Україні.

Наприклад, ви б бачили скільки оргазмів спіймали і в Росії, і в Дірляндії від багатоповерхівки, начебто опалювальної дровами.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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