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Video: Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022: Правда в информационном плане вся подготовка к войне привычно сводилась к двум вещам. Ну, во-первых – к истерикам по поводу и без. Как это было, например, после ежегодного марша по случаю дня рождения Степана Бандеры. Где городские сумасшедшие прямо в студии открыли мощнейший ротовой огонь на поражение всех бандеровцев и  националистов А во-вторых - к разгону максимально жалких страшилок о жизни в Украине. Например, вы бы видели, сколько оргазмов поймали и в России, и в Дырляндии от многоэтажки вроде как отапливаемой дровами. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Правда в информационном плане вся подготовка к войне привычно сводилась к двум вещам.

Ну, во-первых – к истерикам по поводу и без.

Как это было, например, после ежегодного марша по случаю дня рождения Степана Бандеры. Где городские сумасшедшие прямо в студии открыли мощнейший ротовой огонь на поражение всех бандеровцев и  националистов

А во-вторых — к разгону максимально жалких страшилок о жизни в Украине.

Например, вы бы видели, сколько оргазмов поймали и в России, и в Дырляндии от многоэтажки вроде как отапливаемой дровами.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV / 13.01.2022 21:01
13.01.2022 21:01

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