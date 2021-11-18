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Video: Мультизерновий колобок і цілюща горілка. Як у Росії свою кухню найкращою у світі визнали — Антизомбі, 18.11.2021

Хліб у Росії найкращий у світі? І горілочка цілюща? ТОП найкращих приколів РЕН ТВ Прибульці в'їлися на Росію? Найкраща добірка приколів від ЗМІ РФ Анексія Марса Росією - найкраща з російської зомбоящика —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Мультизерновий колобок і цілюща горілка. Як у Росії свою кухню найкращою у світі визнали — Антизомбі, 18.11.2021
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Хліб у Росії найкращий у світі? І горілочка цілюща? ТОП найкращих приколів РЕН ТВ

Прибульці в’їлися на Росію? Найкраща добірка приколів від ЗМІ РФ

Анексія Марса Росією – найкраща з російської зомбоящика

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Мультизерновий колобок і цілюща горілка. Як у Росії свою кухню найкращою у світі визнали — Антизомбі, 18.11.2021 / 18.11.2021 20:59
18.11.2021 20:59

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