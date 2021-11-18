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Video: Мультизерновой Колобок и целебная водочка. Как в России свою кухню лучшей в мире признали — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 18.11.2021: Хлебушек в России лучший в мире? И водочка целебная? ТОП лучших приколов РЕН ТВ Пришельцы взъелись на Россию? Лучшая подборка приколов от СМИ РФ Аннексия Марса Россией - лучшее из российского зомбоящика В итоге на-гора появился фильмец, порвавший всю нашу базу НАТО тупо на запчасти. Мол и хлебушек в России лучший в мире. И водочка целебная…. И… трижды внимание… гороховый кисель… так это вообще еда Богов. И мы даже не троллили их на этот счет, ведь как известно каждый кулик свое болото хвалит, а каждая нация свою кухню. Но вы сами послушайте эти невероятные доказательства. Н всякий случай напомним, что показывают это на федеральных каналах с огромной аудиторией. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 18.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 18.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Мультизерновой Колобок и целебная водочка. Как в России свою кухню лучшей в мире признали — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 18.11.2021:

Хлебушек в России лучший в мире? И водочка целебная? ТОП лучших приколов РЕН ТВ

Пришельцы взъелись на Россию? Лучшая подборка приколов от СМИ РФ

Аннексия Марса Россией — лучшее из российского зомбоящика

В итоге на-гора появился фильмец, порвавший всю нашу базу НАТО тупо на запчасти.

Мол и хлебушек в России лучший в мире.

И водочка целебная….

И… трижды внимание… гороховый кисель… так это вообще еда Богов.

И мы даже не троллили их на этот счет, ведь как известно каждый кулик свое болото хвалит, а каждая нация свою кухню.

Но вы сами послушайте эти невероятные доказательства. Н всякий случай напомним, что показывают это на федеральных каналах с огромной аудиторией.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 18.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 18.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Мультизерновой Колобок и целебная водочка. Как в России свою кухню лучшей в мире признали — Антизомби на ICTV / 18.11.2021 20:59
18.11.2021 20:59

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