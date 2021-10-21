Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

Спокусити Президента за всяку ціну. Американка без панчіх і зла Скабеева — Антизомбі, 21.10.2021

Чому Росія після виборів не помічає страждань наваросов?

Біда з водою і повний блекаут на Донбасі. Кризу бойовикам крити нічим

В результаті спроби прикрити жах і розкладання за спиною, історіями десь там – закінчився звичною капітуляцією.

Де одні сидять місяць без води, інші – вишукують близьких в пакетах по коридорах, у третіх – шахту відключають від електрики.

А в цей час Пушилін Денис Володимирович урочисто відкриває банкомат

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті https://ictv.ua/ua/antyzombi/