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Video: Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

Чому Росія після виборів не помічає страждань наваросов? Біда з водою і повний блекаут на Донбасі. Кризу бойовикам крити нічим В результаті спроби прикрити жах і розкладання за спиною, історіями десь там - закінчився звичною капітуляцією. Де одні сидять місяць без води, інші - вишукують близьких в пакетах по коридорах, у третіх - шахту відключають від електрики. А в цей час Пушилін Денис Володимирович урочисто відкриває банкомат —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021
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Чому Росія після виборів не помічає страждань наваросов?

Біда з водою і повний блекаут на Донбасі. Кризу бойовикам крити нічим

В результаті спроби прикрити жах і розкладання за спиною, історіями десь там – закінчився звичною капітуляцією.

Де одні сидять місяць без води, інші – вишукують близьких в пакетах по коридорах, у третіх – шахту відключають від електрики.

А в цей час Пушилін Денис Володимирович урочисто відкриває банкомат

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021 / 21.10.2021 20:41
21.10.2021 20:41

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