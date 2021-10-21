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Video: Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021: Почему Россия после выборов не замечает страданий наваросов? Беда с водой и полный блэкаут на Донбассе. Кризис боевикам крыть нечем В итоге попытки прикрыть ужас и разложение за спиной, историями где-то там – закончился привычной капитуляцией. Где одни сидят месяц без воды, другие - выискивают близких в пакетах по коридорам, у третьих - шахту отключают от электричества. А в это время Пушилин торжественно открывает банкомат – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Почему Россия после выборов не замечает страданий наваросов?

Беда с водой и полный блэкаут на Донбассе. Кризис боевикам крыть нечем

В итоге попытки прикрыть ужас и разложение за спиной, историями где-то там – закончился привычной капитуляцией.

Где одни сидят месяц без воды, другие — выискивают близких в пакетах по коридорам, у третьих — шахту отключают от электричества.

А в это время Пушилин торжественно открывает банкомат

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV / 21.10.2021 20:41
21.10.2021 20:41

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