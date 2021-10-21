Месяц БЕЗ ВОДЫ. Гуманитарный кризис в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Донбасс упал в СССР — голодные бунты, дефицит и цены — глаза на выкате — Антизомби на ICTV

НЕ ОДИН НАРОД! Как Поклонская бросила вызов Путину — Антизомби на ICTV

Обстрел России с территории Украины и жесткие бандеровцы — ТОП пропаганда в кино — Антизомби на ICTV

Украине хотят выставить счет за Крым — кто кого танцует? — Антизомби на ICTV

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

По стопам Талибана. Зачем в Донецке взяли в заложники наблюдателей ОБСЕ? — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Почему Россия после выборов не замечает страданий наваросов?

Беда с водой и полный блэкаут на Донбассе. Кризис боевикам крыть нечем

В итоге попытки прикрыть ужас и разложение за спиной, историями где-то там – закончился привычной капитуляцией.

Где одни сидят месяц без воды, другие — выискивают близких в пакетах по коридорам, у третьих — шахту отключают от электричества.

А в это время Пушилин торжественно открывает банкомат

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/