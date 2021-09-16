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Video: МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021

Штурм Маріуполя і Шойгу на Арматі. Чому Кремль хоче перетворити успішне місто в другий Донецьк? Маріуполь. Важкі мрії і вологі фантазії бойовиків вражають (НІ) Чому Кремль хоче перетворити Маріуполь в другий Донецьк —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021
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Штурм Маріуполя і Шойгу на Арматі. Чому Кремль хоче перетворити успішне місто в другий Донецьк?

Маріуполь. Важкі мрії і вологі фантазії бойовиків вражають (НІ)

Чому Кремль хоче перетворити Маріуполь в другий Донецьк

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021 / 16.09.2021 20:41
16.09.2021 20:41

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