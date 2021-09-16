МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Крым их, а не наш. Как российские чиновники жителей аннексированного полуострова грабят — Антизомби на ICTV

Богемная жизнь дочки Пушилина — как развлекается зашкваренная элитка ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Влажные фантазии по Харькову — в Кремле стало слишком мокро — Антизомби на ICTV

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Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Штурм Мариуполя и Шойгу на Армат. Почему Кремль хочет превратить успешный город во второй Донецк?

Мариуполь. Томные мечты и влажные фантазии боевиков впечатляют (нет)

Почему Кремль хочет превратить Мариуполь во второй Донецк

Последних идейных обитателей донецко-луганского гетто, пропагандисты всячески пытаются убедить, мол мариупольцы прям рвутся в ОРДЛО.

И здесь хорошо бы предъявить доказательства.

Ну хотя бы какие-то митинги или акции в поддержку ДыНыРы

Но ничего подобного у пропагандистов ясно-понятно нет.

А потому все сенсации обычно подкрепляются байками из серии «мне друзья из Мариуполя позвонили».

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

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