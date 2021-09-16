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Video: МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021: Штурм Мариуполя и Шойгу на Армат. Почему Кремль хочет превратить успешный город во второй Донецк? Мариуполь. Томные мечты и влажные фантазии боевиков впечатляют (нет) Почему Кремль хочет превратить Мариуполь во второй Донецк Последних идейных обитателей донецко-луганского гетто, пропагандисты всячески пытаются убедить, мол мариупольцы прям рвутся в ОРДЛО. И здесь хорошо бы предъявить доказательства. Ну хотя бы какие-то митинги или акции в поддержку ДыНыРы Но ничего подобного у пропагандистов ясно-понятно нет. А потому все сенсации обычно подкрепляются байками из серии «мне друзья из Мариуполя позвонили». – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.09.2021:

Штурм Мариуполя и Шойгу на Армат. Почему Кремль хочет превратить успешный город во второй Донецк?

Мариуполь. Томные мечты и влажные фантазии боевиков впечатляют (нет)

Почему Кремль хочет превратить Мариуполь во второй Донецк

Последних идейных обитателей донецко-луганского гетто, пропагандисты всячески пытаются убедить, мол мариупольцы прям рвутся в ОРДЛО.

И здесь хорошо бы предъявить доказательства.

Ну хотя бы какие-то митинги или акции в поддержку ДыНыРы

Но ничего подобного у пропагандистов ясно-понятно нет.

А потому все сенсации обычно подкрепляются байками из серии «мне друзья из Мариуполя позвонили».

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV / 16.09.2021 20:41
16.09.2021 20:41

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