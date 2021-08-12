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Video: Лукашенко мріє про Україну на КОЛІНАХ? А чи вистоїть Білорусь — Антизомбі, 12.08.2021

Росіяни не в пріоритеті. Країна горить, але ніхто не гасить Чому Кремль відправляє техніку на гасіння пожеж в Туреччині і Греції, коли СВОЇ благають про допомогу? Загрози Білорусі - коли починати боятися? —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Лукашенко мріє про Україну на КОЛІНАХ? А чи вистоїть Білорусь — Антизомбі, 12.08.2021
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Росіяни не в пріоритеті. Країна горить, але ніхто не гасить

Чому Кремль відправляє техніку на гасіння пожеж в Туреччині і Греції, коли СВОЇ благають про допомогу?

Загрози Білорусі – коли починати боятися?

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 12.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Лукашенко мріє про Україну на КОЛІНАХ? А чи вистоїть Білорусь — Антизомбі, 12.08.2021 / 12.08.2021 20:47
12.08.2021 20:47

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