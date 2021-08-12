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Video: Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021: Русские не в приоритете. Страна горит, но никто не тушит Почему Кремль отправляет технику на тушение пожаров в Турции и Греции, когда СВОИ молят о помощи? Угрозы Беларуси - когда начинать бояться? То есть годы идут, а ничего не меняется. Люди, которые хотят учить жизни Сирию, Украину, Грузию… да кого угодно - у себя в стране в роли терпил. И многих похоже такое положение дел устраивает. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 12.08.2021:

Русские не в приоритете. Страна горит, но никто не тушит

Почему Кремль отправляет технику на тушение пожаров в Турции и Греции, когда СВОИ молят о помощи?

Угрозы Беларуси — когда начинать бояться?

То есть годы идут, а ничего не меняется. Люди, которые хотят учить жизни Сирию, Украину, Грузию… да кого угодно — у себя в стране в роли терпил. И многих похоже такое положение дел устраивает.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 12.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 12.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Лукашенко мечтает об Украине на КОЛЕНЯХ? А стоит ли Беларусь — Антизомби на ICTV / 12.08.2021 20:47
12.08.2021 20:47

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