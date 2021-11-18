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Video: Лукашенко готується до війни? Навіщо Росія переганяє ракетні комплекси до Білорусі — Антизомбі, 18.11.2021

Навіщо Білорусі терміново знадобилися ракети з Росії – Лукашенко готується до війни? Польща атакувала Білорусь? Кремлівські новини про біженців вражають Лідер бойовиків прогнозує капітуляцію ОРДЛО у разі загострення на фронті Не протримаються й дня. Чому лідер бойовиків прогнозує капітуляцію ОРДЛО у разі загострення на фронті —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Лукашенко готується до війни? Навіщо Росія переганяє ракетні комплекси до Білорусі — Антизомбі, 18.11.2021
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Навіщо Білорусі терміново знадобилися ракети з Росії – Лукашенко готується до війни?

Польща атакувала Білорусь? Кремлівські новини про біженців вражають

Лідер бойовиків прогнозує капітуляцію ОРДЛО у разі загострення на фронті

Не протримаються й дня. Чому лідер бойовиків прогнозує капітуляцію ОРДЛО у разі загострення на фронті

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 18.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Лукашенко готується до війни? Навіщо Росія переганяє ракетні комплекси до Білорусі — Антизомбі, 18.11.2021 / 18.11.2021 21:12
18.11.2021 21:12

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