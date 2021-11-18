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Video: Лукашенко готовится к войне? Зачем Россия перегоняет ракетные комплексы в Беларусь — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 18.11.2021: Зачем Беларуси срочно понадобились ракеты из России - Лукашенко готовится к войне? Польша атаковала Беларусь? Кремлевские новости о беженцах  впечатляют Лидер боевиков прогнозирует капитуляцию ОРДЛО в случае обострения на фронте Не продержатся и дня. Почему лидер боевиков прогнозирует капитуляцию ОРДЛО в случае обострения на фронте – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 18.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 18.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Лукашенко готовится к войне? Зачем Россия перегоняет ракетные комплексы в Беларусь — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 18.11.2021:

Зачем Беларуси срочно понадобились ракеты из России — Лукашенко готовится к войне?

Польша атаковала Беларусь? Кремлевские новости о беженцах  впечатляют

Лидер боевиков прогнозирует капитуляцию ОРДЛО в случае обострения на фронте

Не продержатся и дня. Почему лидер боевиков прогнозирует капитуляцию ОРДЛО в случае обострения на фронте

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 18.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 18.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Лукашенко готовится к войне? Зачем Россия перегоняет ракетные комплексы в Беларусь — Антизомби на ICTV / 18.11.2021 21:12
18.11.2021 21:12

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