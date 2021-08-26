Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021

Поразка Росії на Олімпіаді – чому так складно прийняти і визнати — Антизомбі, 12.08.2021

Поїхали всі, кому не лінь! Донбас занепадає з кожним днем — Антизомбі, 19.08.2021

Росія стала заздрити Китаю все більше – чого раптом? — Антизомбі, 19.08.2021

Западенський Талібан – не чули про таке? А Росія вже мчить на допомогу — Антизомбі, 19.08.2021

Росія втратила повагу і сиплеться на очах. Азія встає з колін – бунт вже близько — Антизомбі, 26.08.2021

Українська незалежність Росії поперек горла. Як бомбануло в Кремлі 24 серпня — Антизомбі, 26.08.2021

Як Скабєєва до Дня Незалежності премію отримала як КРАЩИЙ ПАТРІОТ

Пісні про Путіна в Києві – лалалалала. Як відреагували в Кремлі

Царя в Росії теж показово любили. А потім раптом розстріляли. І тут добре б згадати, що історія має властивість повторюватися.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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