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Video: Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021

Як Скабєєва до Дня Незалежності премію отримала як КРАЩИЙ ПАТРІОТ Пісні про Путіна в Києві - лалалалала. Як відреагували в Кремлі Царя в Росії теж показово любили. А потім раптом розстріляли. І тут добре б згадати, що історія має властивість повторюватися. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021
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Як Скабєєва до Дня Незалежності премію отримала як КРАЩИЙ ПАТРІОТ

Пісні про Путіна в Києві – лалалалала. Як відреагували в Кремлі

Царя в Росії теж показово любили. А потім раптом розстріляли. І тут добре б згадати, що історія має властивість повторюватися.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 26.08.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Крим витікає з-під пальців Кремля! Чому Росія злякалася Кримської платформи — Антизомбі, 26.08.2021 / 26.08.2021 20:18
26.08.2021 20:18

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