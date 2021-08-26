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Video: Крым утекает из-под пальцев Кремля! Почему Россия ИСПУГАЛАСЬ Крымской платформы — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021: Как Скабеева ко Дню Независимости премию получила как ЛУЧШИЙ ПАТРИОТ Песни о Путине в Киеве - лалалалала. Как отреагировали в Кремле Царя в России ведь тоже показательно любили. А потом вдруг расстреляли. И здесь хорошо бы вспомнить, что история имеет свойство повторяться. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Крым утекает из-под пальцев Кремля! Почему Россия ИСПУГАЛАСЬ Крымской платформы — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 26.08.2021:

Как Скабеева ко Дню Независимости премию получила как ЛУЧШИЙ ПАТРИОТ

Песни о Путине в Киеве — лалалалала. Как отреагировали в Кремле

Царя в России ведь тоже показательно любили. А потом вдруг расстреляли. И здесь хорошо бы вспомнить, что история имеет свойство повторяться.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 26.08.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 26.08.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Крым утекает из-под пальцев Кремля! Почему Россия ИСПУГАЛАСЬ Крымской платформы — Антизомби на ICTV / 26.08.2021 20:18
26.08.2021 20:18

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