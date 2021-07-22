Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Як Луганськ з Ялтою водою в потоп ділився — Антизомбі, 01.07.2021

Як жив Олександр Захарченко і чому його мріям збутися НЕ СУДИЛОСЯ НІКОЛИ — Антизомбі, 01.07.2021

Все в світі належить росіянам? Як правильно вірити в себе — Антизомбі, 01.07.2021

Як один корабель НАТО в кримських водах налякав росіян до гикавки — Антизомбі, 01.07.2021

Як лихі 90-ті увірвалися на Донбас на хвилі голоду і злиднів — Антизомбі, 22.07.2021

Росіяни не в пріоритеті. Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше ніж пожежі в Якутії?

Росіяни голодують, а Кремлю ВСЕ ОДНО? Скільки це може тривати

Нашестя Талібів в Росії – що задумав Кремль

«Застав людей жити чужими проблемами – і буде тобі щастя!» – саме за таким принципом вже багато років працює Кремлівська пропаганда.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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