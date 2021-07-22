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Video: Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021

Росіяни не в пріоритеті. Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше ніж пожежі в Якутії? Росіяни голодують, а Кремлю ВСЕ ОДНО? Скільки це може тривати Нашестя Талібів в Росії - що задумав Кремль «Застав людей жити чужими проблемами - і буде тобі щастя!» - саме за таким принципом вже багато років працює Кремлівська пропаганда. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021
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Росіяни не в пріоритеті. Чому дощ в Києві хвилює пропагандистів більше ніж пожежі в Якутії?

Росіяни голодують, а Кремлю ВСЕ ОДНО? Скільки це може тривати

Нашестя Талібів в Росії – що задумав Кремль

«Застав людей жити чужими проблемами – і буде тобі щастя!» – саме за таким принципом вже багато років працює Кремлівська пропаганда.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 22.07.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Кремлю плювати на росіян, адже Україна для нього ПОНАД УСЕ — Антизомбі, 22.07.2021 / 22.07.2021 20:27
22.07.2021 20:27

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