Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV

Россияне спасаются от вакцины БОРМОТУХИ. Спутник V нужен для ЧИПИРОВАНИЯ? — Антизомби на ICTV

Россия грозит большой войной? Почему учения Украины и НАТО довели Кремль до истерики? — Антизомби на ICTV

Как жил Александр Захарченко и почему его мечтам сбыться НЕ СУЖДЕНО НИКОГДА — Антизомби на ICTV

Всё в мире принадлежит русским? Как правильно верить в себя — Антизомби на ICTV

Как один корабль НАТО в крымских водах испугал россиян до икоты — Антизомби на ICTV

Как лихие 90-ые ворвались на Донбасс на волне голодухи и нищеты — Антизомби на ICTV

Исконный Донбасс — чей он? Древняя история ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Россия всерьёз собралась пересматривать границы Украины — Пушилин в шоке — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021:

Русские не в приоритете. Почему дождь в Киеве волнует пропагандистов больше чем пожары в Якутии?

Россияне голодают, а Кремлю ВСЁ РАВНО? Сколько это может продолжаться

Нашествие Талибов в России — что задумал Кремль

«Заставь людей жить чужими проблемами – и будет тебе счастье!» — именно по такому принципу уже много лет работает Кремлевская пропаганда.

Какую кнопку не включи, везде горячее обсуждение внутренней политики, международных визитов, и даже природных катаклизмов.

Как россияне проглатывают такое пренебрежительное отношение, да еще и за свои же налоги, сложно понять.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021.

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