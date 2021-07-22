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Video: Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021: Русские не в приоритете. Почему дождь в Киеве волнует пропагандистов больше чем пожары в Якутии? Россияне голодают, а Кремлю ВСЁ РАВНО? Сколько это может продолжаться Нашествие Талибов в России - что задумал Кремль «Заставь людей жить чужими проблемами – и будет тебе счастье!» - именно по такому принципу уже много лет работает Кремлевская пропаганда. Какую кнопку не включи, везде горячее обсуждение внутренней политики, международных визитов, и даже природных катаклизмов. Как россияне проглатывают такое пренебрежительное отношение, да еще и за свои же налоги, сложно понять. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 22.07.2021:

Русские не в приоритете. Почему дождь в Киеве волнует пропагандистов больше чем пожары в Якутии?

Россияне голодают, а Кремлю ВСЁ РАВНО? Сколько это может продолжаться

Нашествие Талибов в России — что задумал Кремль

«Заставь людей жить чужими проблемами – и будет тебе счастье!» — именно по такому принципу уже много лет работает Кремлевская пропаганда.

Какую кнопку не включи, везде горячее обсуждение внутренней политики, международных визитов, и даже природных катаклизмов.

Как россияне проглатывают такое пренебрежительное отношение, да еще и за свои же налоги, сложно понять.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 22.07.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 22.07.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Кремлю ПЛЕВАТЬ на россиян, ведь Україна для него ПОНАД УСЕ — Антизомби на ICTV / 22.07.2021 20:27
22.07.2021 20:27

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