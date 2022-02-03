Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ

Украинцы настроены решительно дать русскому миру БОЙ — Кремль пожалеет обо всем

Традиционно обсуждаем развитие ситуации с угрозой полномасштабной войны, которую еще в декабре-январе обещали в России.

Мол, если США и НАТО не согласятся вернуться к границам 1997 года Россия кааак заведет Арматы, кааак подгонит ракеты и все. Никакой пощады не будет.

Здесь нужно сказать огромное спасибо двум славным недорэспубликам ЛыНыРы и ДыНыРы, которые одним своим существованием сделали украинцам максимально качественную вакцинацию от русского мира.

Ведь глядя на это средневековье, без банкоматов, спорта, брендовых магазинов, а еще детей которые никогда не видели, не то чтобы самолетов, но и поездов.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

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