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Video: Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021

Краматорськ і Слов'янськ - життя, де все КВІТНЕ і пахне! А що ж Дебальцеве? Життя Краматорська і Слов'янська - розквіт, який сліпить Різниця між Україною і російським світом - перш за все в підходах. Дебальцеве після того штурму бойовиками - це тупо мертве місто —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021
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Краматорськ і Слов’янськ – життя, де все КВІТНЕ і пахне! А що ж Дебальцеве?

Життя Краматорська і Слов’янська – розквіт, який сліпить

Різниця між Україною і російським світом – перш за все в підходах.

Дебальцеве після того штурму бойовиками – це тупо мертве місто

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 23.09.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Краматорськ і Слов’янськ не виправдали очікувань бойовиків. Що ж так? — Антизомбі, 23.09.2021 / 23.09.2021 21:10
23.09.2021 21:10

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