Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Берем шефство над Донбассом, дайте только выиграть выборы. Все о мечтах Единой России — Антизомби на ICTV

НЕНУЖНАЯ СИБИРЬ. Мрачная жизнь, страшные перспективы. Планы Кремля убивают — Антизомби на ICTV

Полный провал медицины на Донбассе — хочешь жить — умей вертеться, НЕ БОЛЕЯ — Антизомби на ICTV

МАРИУПОЛЬ ХОЧЕТ В ДНР?? Байки боевиков, от которых стыдно — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Краматорск и Славянск — жизнь, которая ЦВЕТЕТ и ПАХНЕТ! А что же Дебальцево?

Жизнь Краматорска и Славянска — рассвет, который слепит

Разница между Украиной и русским миром — прежде всего в подходах.

Дебальцево после того штурма боевиками — это тупо мертвый город.

После захвата города пророссийскими боевиками, там не просто ничего не производят и не экспортируют.

В некогда крупной узловой железнодорожной станции даже рельсы ржавеют и халявные стройматериалы для восстановления города крадут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/