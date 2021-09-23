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Video: Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021: Краматорск и Славянск - жизнь, которая ЦВЕТЕТ и ПАХНЕТ! А что же Дебальцево? Жизнь Краматорска и Славянска - рассвет, который слепит Разница между Украиной и русским миром - прежде всего в подходах. Дебальцево после того штурма боевиками - это тупо мертвый город. После захвата города пророссийскими боевиками, там не просто ничего не производят и не экспортируют. В некогда крупной узловой железнодорожной станции даже рельсы ржавеют и халявные стройматериалы для восстановления города крадут. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 23.09.2021:

Краматорск и Славянск — жизнь, которая ЦВЕТЕТ и ПАХНЕТ! А что же Дебальцево?

Жизнь Краматорска и Славянска — рассвет, который слепит

Разница между Украиной и русским миром — прежде всего в подходах.

Дебальцево после того штурма боевиками — это тупо мертвый город.

После захвата города пророссийскими боевиками, там не просто ничего не производят и не экспортируют.

В некогда крупной узловой железнодорожной станции даже рельсы ржавеют и халявные стройматериалы для восстановления города крадут.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 23.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 23.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV / 23.09.2021 21:10
23.09.2021 21:10

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