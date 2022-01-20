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Video: Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так? — Антизомбі, 20.01.2022

Донбас хоче образити Україну, але не виходить - що ж так? Ковбаса з ДНР - як Донбас планує нагодувати Україну Донбас бреше про Україну - слабенька помста від ОРДЛО —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так? — Антизомбі, 20.01.2022
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Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так?

Ковбаса з ДНР – як Донбас планує нагодувати Україну

Донбас бреше про Україну – слабенька помста від ОРДЛО

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Донбас хоче образити Україну, але не виходить – що ж так? — Антизомбі, 20.01.2022 / 20.01.2022 20:40
20.01.2022 20:40

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