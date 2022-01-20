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Video: Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022: Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается - что же так? Колбаса из ДНР - как Донбасс планирует НАКОРМИТЬ Украину Донбасс врет об Украине - слабенькая мстя от ОРДЛО Наваросы подтвердили в какое средневековье погружен регион, некогда-то зарабатывавший на экспорте десятки миллиардов долларов. Ведь теперь отправка колбасы в Ростов - это повод для гордости и прорвы пафосных сюжетов по телевизору. Один из журналистов назвал палки из ДыНыРы, колбасой из распятых мальчиков. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так?

Колбаса из ДНР — как Донбасс планирует НАКОРМИТЬ Украину

Донбасс врет об Украине — слабенькая мстя от ОРДЛО

Наваросы подтвердили в какое средневековье погружен регион, некогда-то зарабатывавший на экспорте десятки миллиардов долларов.

Ведь теперь отправка колбасы в Ростов — это повод для гордости и прорвы пафосных сюжетов по телевизору.

Один из журналистов назвал палки из ДыНыРы, колбасой из распятых мальчиков.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV / 20.01.2022 20:40
20.01.2022 20:40

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