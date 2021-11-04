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Video: Котел під Старомар’ївкою. Хто й навіщо розганяє фейки про оточення української армії? — Антизомбі, 04.11.2021

Фейкове оточення та реальне посилення обстрілів. Чому Росія знову підпалює фронт? Усіх загасили у новому казані? Чому Росія дозволяє Донбасу так безладно зливати свої гроші —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Котел під Старомар’ївкою. Хто й навіщо розганяє фейки про оточення української армії? — Антизомбі, 04.11.2021
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Фейкове оточення та реальне посилення обстрілів. Чому Росія знову підпалює фронт?

Усіх загасили у новому казані? Чому Росія дозволяє Донбасу так безладно зливати свої гроші

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 04.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Котел під Старомар’ївкою. Хто й навіщо розганяє фейки про оточення української армії? — Антизомбі, 04.11.2021 / 04.11.2021 21:07
04.11.2021 21:07

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