Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Соблазнить Президента любой ценой. Американка без чулков и злая Скабеева — Антизомби на ICTV

Как на Донбассе свои же героически «Косяк майдан» прикрывали — Антизомби на ICTV

Южная Осетия. Как сейчас живет аннексированная часть Грузии, признана Россией — Антизомби на ICTV

Русские сеансы газового онанизма — все для того, чтобы (НЕ) согреть Европу? — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:

Фейковое окружение и реальное усиление обстрелов. Почему Россия снова поджигает фронт?

Всех загасили в новом котле? Почему Россия позволяет Донбассу так безалаберно сливать свои деньги.

Прежде всего для того, чтобы все понимали какая работа ведется оккупантами.

Поэтому всегда помните вот эту маркировку, даже если источник информации и косит под суперпатриотичный. Никаких эмоций, всегда проверяем информацию.

Ведь пока все их типа спецоперации — просто слив российских денег в унитаз.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/