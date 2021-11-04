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Video: Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021: Фейковое окружение и реальное усиление обстрелов. Почему Россия снова поджигает фронт? Всех загасили в новом котле? Почему Россия позволяет Донбассу так безалаберно сливать свои деньги. Прежде всего для того, чтобы все понимали какая работа ведется оккупантами. Поэтому всегда помните вот эту маркировку, даже если источник информации и косит под суперпатриотичный. Никаких эмоций, всегда проверяем информацию. Ведь пока все их типа спецоперации - просто слив российских денег в унитаз. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 04.11.2021:

Фейковое окружение и реальное усиление обстрелов. Почему Россия снова поджигает фронт?

Всех загасили в новом котле? Почему Россия позволяет Донбассу так безалаберно сливать свои деньги.

Прежде всего для того, чтобы все понимали какая работа ведется оккупантами.

Поэтому всегда помните вот эту маркировку, даже если источник информации и косит под суперпатриотичный. Никаких эмоций, всегда проверяем информацию.

Ведь пока все их типа спецоперации — просто слив российских денег в унитаз.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 04.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 04.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV / 04.11.2021 21:07
04.11.2021 21:07

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