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Video: Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

Культ Шойгу в Росії! Коли його народжували - в Америці тремтіли? Як Шойгу підкорив Москву - мала батьківщина міністра оборони в захваті «Коли Шойгу народжували - в Америці тремтіли». Ми, зізнатися, теж тремтіли, але від сміху. А ось в Тиві подібні тексти пишуть цілком собі серйозно. Адже там страшно пишаються, так би мовити, своєю людиною в Кремлі —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021
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Культ Шойгу в Росії! Коли його народжували – в Америці тремтіли?

Як Шойгу підкорив Москву – мала батьківщина міністра оборони в захваті

«Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли». Ми, зізнатися, теж тремтіли, але від сміху.

А ось в Тиві подібні тексти пишуть цілком собі серйозно. Адже там страшно пишаються, так би мовити, своєю людиною в Кремлі

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021 / 21.10.2021 20:42
21.10.2021 20:42

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