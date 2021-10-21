Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли! Культ особистості серед злиднів і бандитизму — Антизомбі, 21.10.2021

Чи буде Україна мерзнути цієї зими? Газові ТАНЦІ Росії нікого більше гріти НЕ будуть — Антизомбі, 30.09.2021

Донбас впав в СРСР – голодні бунти, дефіцит і ціни — Антизомбі, 07.10.2021

НЕ ОДИН НАРОД! Як Поклонська кинула виклик Путіну — Антизомбі, 07.10.2021

Обстріл Росії з території України і жорсткі бандерівці – ТОП пропаганда в кіно — Антизомбі, 07.10.2021

Україні хочуть виставити рахунок за Крим – хто кого танцює? — Антизомбі, 07.10.2021

Місяць БЕЗ ВОДИ. Гуманітарна криза в ОРДЛО — Антизомбі, 21.10.2021

По стопах Талібану. Навіщо в Донецьку взяли в заручники спостерігачів ОБСЄ? — Антизомбі, 21.10.2021

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Культ Шойгу в Росії! Коли його народжували – в Америці тремтіли?

Як Шойгу підкорив Москву – мала батьківщина міністра оборони в захваті

«Коли Шойгу народжували – в Америці тремтіли». Ми, зізнатися, теж тремтіли, але від сміху.

А ось в Тиві подібні тексти пишуть цілком собі серйозно. Адже там страшно пишаються, так би мовити, своєю людиною в Кремлі

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 21.10.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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