seach
ICTV - Разом краще

Video: Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021: Культ Шойгу в России! Когда его рожали -  в Америке дрожали? Как Шойгу покорил Москву - малая родина министра обороны в восторге «Когда Шойгу рожали -  в Америке дрожали». Мы, признаться, тоже дрожали, но от смеха. А вот в Тыве подобные тексты пишут вполне себе серьезно. Ведь там страшно гордятся, так сказать, своим человеком в Кремле – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 21.10.2021:

Культ Шойгу в России! Когда его рожали —  в Америке дрожали?

Как Шойгу покорил Москву — малая родина министра обороны в восторге

«Когда Шойгу рожали —  в Америке дрожали». Мы, признаться, тоже дрожали, но от смеха.

А вот в Тыве подобные тексты пишут вполне себе серьезно. Ведь там страшно гордятся, так сказать, своим человеком в Кремле

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 21.10.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 21.10.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная / Когда Шойгу рожали — в Америке дрожали! Культ личности среди нищеты и бандитизма — Антизомби на ICTV / 21.10.2021 20:42
21.10.2021 20:42

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь