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Video: Київ готується до великої війни? Серйозні провокації піднімають ставки — Антизомбі, 11.11.2021

Вирішальний бій на Донеччині. Черговий блеф Кремля чи бажання підвищити ставки? Серйозні провокації щодо Донбасу та Росії – коли бачиш те, чого не існує? У Росії давно доведено, що перебити протестні настрої можна насамперед війною. Адже коли йде заруба, будь-які соціальні та економічні проблеми йдуть на другий план. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Київ готується до великої війни? Серйозні провокації піднімають ставки — Антизомбі, 11.11.2021
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Вирішальний бій на Донеччині. Черговий блеф Кремля чи бажання підвищити ставки?

Серйозні провокації щодо Донбасу та Росії – коли бачиш те, чого не існує?

У Росії давно доведено, що перебити протестні настрої можна насамперед війною.

Адже коли йде заруба, будь-які соціальні та економічні проблеми йдуть на другий план.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 11.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Київ готується до великої війни? Серйозні провокації піднімають ставки — Антизомбі, 11.11.2021 / 11.11.2021 20:45
11.11.2021 20:45

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