Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV

Батько наш Бандера! Как флешмоб украинских детей взорвал все эфиры в России — Антизомби на ICTV

Российское оружие не справилось. Почему в Кремле назвали фейком удар украинского Байрактара — Антизомби на ICTV

Понаваросили и бросили, или кто кем стал теперь? Как сложилась судьба героев русской весны — Антизомби на ICTV

Котел под Старомарьевкой. Кто и зачем разгоняет фейки об окружении украинской армии? — Антизомби на ICTV

Дети в Украине должны замерзать! Больные фантазии российских пропагандистов — Антизомби на ICTV

Бандитская народная республика. Аферисты, грабители и убийцы у власти в ОРДЛО — Антизомби на ICTV

Гибридная атака на ЕС. Зачем Россия и Беларусь открывают новый фронт у границ Украины? — Антизомби на ICTV

Варламов в стиле Киселева оскандалился по полной из-за фильма об украинском Крыме — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Решающий бой на Донбассе. Очередной блеф Кремля или желание повысить ставки?

Серьёзные провокации в отношении Донбасса и России — когда видишь то, чего НЕТ?

В России давно доказано, что перебить протестные настроения можно прежде всего войной.

Ведь когда идет заруба, любые социальные и экономические проблемы уходят на второй план.

Человеку просто хочется выжить. Обнять утром своих детей.

И вот по этой простой схеме русский мир на Донбассе строят уже 8-ой год. Но как всем известно из дерьма и палок никогда ничего не выстроишь.

Так что все будет Украина, друзья.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

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