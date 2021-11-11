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Video: Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021: Решающий бой на Донбассе. Очередной блеф Кремля или желание повысить ставки? Серьёзные провокации в отношении Донбасса и России - когда видишь то, чего НЕТ? В России давно доказано, что перебить протестные настроения можно прежде всего войной. Ведь когда идет заруба,  любые социальные и экономические проблемы уходят на второй план. Человеку просто хочется выжить. Обнять утром своих детей. И вот по этой простой схеме русский мир на Донбассе строят уже 8-ой год. Но как всем известно из дерьма и палок никогда ничего не выстроишь. Так что все будет Украина, друзья. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 11.11.2021:

Решающий бой на Донбассе. Очередной блеф Кремля или желание повысить ставки?

Серьёзные провокации в отношении Донбасса и России — когда видишь то, чего НЕТ?

В России давно доказано, что перебить протестные настроения можно прежде всего войной.

Ведь когда идет заруба,  любые социальные и экономические проблемы уходят на второй план.

Человеку просто хочется выжить. Обнять утром своих детей.

И вот по этой простой схеме русский мир на Донбассе строят уже 8-ой год. Но как всем известно из дерьма и палок никогда ничего не выстроишь.

Так что все будет Украина, друзья.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 11.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 11.11.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Киев готовится к большой войне? Серьезные провокации поднимают ставки — Антизомби на ICTV / 11.11.2021 20:45
11.11.2021 20:45

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