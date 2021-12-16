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Video: Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021

Китайський світ у Росії. Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід. Поки Росія будує російський світ десь там... Китай спокійно та ґрунтовно будує в Росії «китайський світ». І в цьому немає жодних перебільшень. Навіть чиновники визнають – сусід із піднебесної цитата «пилососить» усе, що погано і добре лежить. Китай – це, по суті, остання країна, яка кредитує Росію —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021
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Китайський світ у Росії.

Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід.

Поки Росія будує російський світ десь там… Китай спокійно та ґрунтовно будує в Росії «китайський світ».

І в цьому немає жодних перебільшень. Навіть чиновники визнають – сусід із піднебесної цитата «пилососить» усе, що погано і добре лежить.

Китай – це, по суті, остання країна, яка кредитує Росію

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021 / 16.12.2021 20:58
16.12.2021 20:58

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