Китайський світ у Росії. Як Москва втрачає далекий Схід — Антизомбі, 16.12.2021

Визнав Крим та оголосив війну Україні? Що стоїть за свіжими погрозами Лукашенка — Антизомбі, 02.12.2021

Сперміциди та трибунал над ОБСЄ. Свіжі маразми кремлівської пропаганди — Антизомбі, 09.12.2021

Брат Талібан і сестричка Науру. Нові союзники Кремля чи дружба за гроші? — Антизомбі, 09.12.2021

ОРДЛО і Білорусь із землі, а Росія з неба. Сенсаційне визнання про вторгнення в Україну — Антизомбі, 09.12.2021

Зустріч Путіна із Байденом. Чи буде війна і на що чекати Україні? — Антизомбі, 09.12.2021

У Росії українців порівнюють із тарганами? Треш, якого ми не заслужили — Антизомбі, 16.12.2021

Росія легким рухом винесе весь блок НАТО? Вся правда про переможні війни РОТОМ — Антизомбі, 16.12.2021

Український корабель та російська істерика. Чому Кремль провокує загострення в Азовському морі? — Антизомбі, 16.12.2021

Китайський світ у Росії.

Як Москва під ура-патріотичні гасла втрачає далекий Схід.

Поки Росія будує російський світ десь там… Китай спокійно та ґрунтовно будує в Росії «китайський світ».

І в цьому немає жодних перебільшень. Навіть чиновники визнають – сусід із піднебесної цитата «пилососить» усе, що погано і добре лежить.

Китай – це, по суті, остання країна, яка кредитує Росію

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 16.12.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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