Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Признал Крым и объявил войну Украине? Что стоит за свежими угрозами Лукашенко — Антизомби на ICTV

Бомбежка спермицидами и трибунал над ОБСЕ. Свежие маразмы кремлевской пропаганды — Антизомби на ICTV

Братец Талибан и сестренка Науру. Новые союзники Кремля или дружба за деньги? — Антизомби на ICTV

ОРДЛО и Беларусь с земли, а Россия с неба. Сенсационное признание о вторжении в Украину — Антизомби на ICTV

Встреча Путина с Байденом. Будет ли война и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

В России украинцев сравнивают с тараканами? Треш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Россия легким движением руки вынесет весь блок НАТО? Вся правда о победоносных войнах РТОМ — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Китайский мир в России.

Как Москва под ура-патриотические лозунги теряет дальний Восток.

Пока Россия строит русский мир где-то там… Китай спокойно и основательно строит в России «китайский мир».

И в этом нет никаких преувеличений. Даже чиновники признают – сосед из поднебесной цитата «пылесосит» все что плохо и хорошо лежит.

Китай — это по сути последняя страна, которая кредитует Россию.

Лес как вывозили в Китай, так и вывозят сейчас. Причем партии существенно выросли.

Просто денюжку надо по максимуму подбить, пока лавочка не закрылась.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/