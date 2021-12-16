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Video: Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021: Китайский мир в России.  Как Москва под ура-патриотические лозунги теряет дальний Восток. Пока Россия строит русский мир где-то там… Китай спокойно и основательно строит в России «китайский мир». И в этом нет никаких преувеличений. Даже чиновники признают – сосед из поднебесной цитата «пылесосит» все что плохо и хорошо лежит. Китай - это по сути последняя страна, которая кредитует Россию. Лес как вывозили в Китай, так и вывозят сейчас. Причем партии существенно выросли. Просто денюжку надо по максимуму подбить, пока лавочка не закрылась. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 16.12.2021:

Китайский мир в России. 

Как Москва под ура-патриотические лозунги теряет дальний Восток.

Пока Россия строит русский мир где-то там… Китай спокойно и основательно строит в России «китайский мир».

И в этом нет никаких преувеличений. Даже чиновники признают – сосед из поднебесной цитата «пылесосит» все что плохо и хорошо лежит.

Китай — это по сути последняя страна, которая кредитует Россию.

Лес как вывозили в Китай, так и вывозят сейчас. Причем партии существенно выросли.

Просто денюжку надо по максимуму подбить, пока лавочка не закрылась.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 16.12.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 16.12.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Китайский мир в России. Как Москва теряет дальний Восток — Антизомби на ICTV / 16.12.2021 20:58
16.12.2021 20:58

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