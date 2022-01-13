Казахстан – НАШ? Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни — Антизомбі, 13.01.2022

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Казахстан – НАШ? Або рідна гавань по трупах. Чи зможе Росія після Білорусі здійснити аншлюс ще однієї країни?

Чому навіть у невеликих містах на вулиці вийшли десятки тисяч людей?

Відповідь досить проста. Люди втомилися від того, що в епоху дорогих вуглеводнів, казахи в країні, де є і нафта і газ, здебільшого живуть бідно.

Якщо ви подивитеся кадри з мітингів, придивіться в обличчя людей і послухаєте що вони говорять, то дуже швидко зрозумієте наскільки шкода виглядатиме спущений темник про терористів.

У результаті нинішній глава Казахстану Токаєв у своїй країні виявився весільним генералом, який може махати шашкою лише над головою.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 13.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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