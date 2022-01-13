Казахстан — НАШ? Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны — Антизомби на ICTV

Украинский корабль и российская истерика. Зачем Кремль провоцирует обострение в Азовском море? — Антизомби на ICTV

Истерика в Москве и жалкие отмазки. Как суд РФ участие своей армии в войне на Донбассе подтвердил — Антизомби на ICTV

Новый год — новые обещания! С чем встретят 2022 год на оккупированном Донбассе — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 13.01.2022:

Казахстан — НАШ? Или родная гавань по трупам. Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны?

Почему даже в небольших городах на улицы вышли десятки тысяч жителей?

Ответ достаточно прост. Люди устали от того, что в эпоху дорогих углеводородов, казахи в стране где есть и нефть и газ в большинстве своем живут бедно.

Если вы посмотрите кадры с митингов, всмотритесь в лица людей и послушаете что они говорят, то очень быстро поймете насколько жалко будет выглядеть спущенный темник о террористах.

В итоге нынешний глава Казахстана Токаев в своей стране оказался свадебным генералом, который может махать шашкой только у себя над головой.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 13.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 13.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/