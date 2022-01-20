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Video: Кадиров задумався про Україну – страшні загрози та плани захоплення — Антизомбі, 20.01.2022

Кадиров поквапився в Україну - страшні загрози та плани захоплення Кадиров пригрозив Україні приєднанням до Чечні - чи варто боятися Зізнатися, ми давно хотіли зробити сюжет про цього славного патріота Росії. Але якось особливого приводу не було. І ось Рамзан Ахматович, мабуть, сам розпереживався, мовляв, цього його в Антизомбі не показують? А тому вирішив дуже страшно погрожувати Україні та українцям —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Кадиров задумався про Україну – страшні загрози та плани захоплення — Антизомбі, 20.01.2022
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Кадиров поквапився в Україну – страшні загрози та плани захоплення

Кадиров пригрозив Україні приєднанням до Чечні – чи варто боятися

Зізнатися, ми давно хотіли зробити сюжет про цього славного патріота Росії. Але якось особливого приводу не було.

І ось Рамзан Ахматович, мабуть, сам розпереживався, мовляв, цього його в Антизомбі не показують?

А тому вирішив дуже страшно погрожувати Україні та українцям

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 20.01.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Кадиров задумався про Україну – страшні загрози та плани захоплення — Антизомбі, 20.01.2022 / 20.01.2022 20:46
20.01.2022 20:46

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