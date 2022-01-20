Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Россия превратилась в токсичный могильник. Куда свозят ядерные отходы со всего мира — Антизомби на ICTV

Россия наконец-то признает ОРДЛО? Очередной шантаж Кремля или новый этап противостояния? — Антизомби на ICTV

Казахстан — НАШ? Сможет ли Россия после Беларуси осуществить аншлюс еще одной страны — Антизомби на ICTV

Лучшие страшилки об Украине! Чего же не видит Россия? — Антизомби на ICTV

Чем закончилась встреча в Женеве и чего ждать Украине? — Антизомби на ICTV

Предсказания Ванги для России — что сбылось и чего ждать россиянам в 2022 — Антизомби на ICTV

Донбасс хочет обидеть Украину, но не получается — что же так? — Антизомби на ICTV

Сжечь украинцев на Крещатике. Бенефис антифашизма по-русски — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату

Кадыров поугрожал Украине присоединением к Чечне — стоит ли бояться

Признаться, мы давно хотели сделать сюжет об этом славном патриоте России. Но как-то повода особого не было.

И вот Рамзан Ахматович видимо сам распереживался, мол че этого его в Антизомби не показывают?

А потому решил очень-очень страшно поугрожать Украине и украинцам

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/