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Video: Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022: Кадыров позарился на Украину - страшные угрозы и планы по захвату Кадыров поугрожал Украине присоединением к Чечне - стоит ли бояться Признаться, мы давно хотели сделать сюжет об этом славном патриоте России. Но как-то повода особого не было. И вот Рамзан Ахматович видимо сам распереживался, мол че этого его в Антизомби не показывают? А потому решил очень-очень страшно поугрожать Украине и украинцам – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 20.01.2022:

Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату

Кадыров поугрожал Украине присоединением к Чечне — стоит ли бояться

Признаться, мы давно хотели сделать сюжет об этом славном патриоте России. Но как-то повода особого не было.

И вот Рамзан Ахматович видимо сам распереживался, мол че этого его в Антизомби не показывают?

А потому решил очень-очень страшно поугрожать Украине и украинцам

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 20.01.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 20.01.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Кадыров позарился на Украину — страшные угрозы и планы по захвату — Антизомби на ICTV / 20.01.2022 20:46
20.01.2022 20:46

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