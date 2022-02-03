Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022

Теракти в ОРДЛО та диверсанти у російській формі. Блеф чи реальна провокація Кремля? — Антизомбі, 27.01.2022

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Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька!

Все, ваш час пішов. Нині не 14-й рік. Ніхто в солодкий російський світ не повірить. Донецьк зараз – це просто провінція на тлі того ж Краматорська та Маріуполя, та й взагалі на тлі будь-якого міста підконтрольної частини України.

І говоримо ми це не з бажання образити.

Просто як не крути, а крім дуже сумнівних успіхів пропаганди, в ОРДЛО тупо немає жодних досягнень.

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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