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Video: Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022

Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька! Все, ваш час пішов. Нині не 14-й рік. Ніхто в солодкий російський світ не повірить. Донецьк зараз – це просто провінція на тлі того ж Краматорська та Маріуполя, та й взагалі на тлі будь-якого міста підконтрольної частини України. І говоримо ми це не з бажання образити. Просто як не крути, а крім дуже сумнівних успіхів пропаганди, в ОРДЛО тупо немає жодних досягнень. —  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022 Це Антизомбі. Територія без пропаганди. antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022
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Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля?

Кліматична зброя США проти бойових синоптиків із Донецька!

Все, ваш час пішов. Нині не 14-й рік. Ніхто в солодкий російський світ не повірить. Донецьк зараз – це просто провінція на тлі того ж Краматорська та Маріуполя, та й взагалі на тлі будь-якого міста підконтрольної частини України.

І говоримо ми це не з бажання образити.

Просто як не крути, а крім дуже сумнівних успіхів пропаганди, в ОРДЛО тупо немає жодних досягнень.

—  подробиці в новому випуску програми Антизомбі  на ICTV  від 03.02.2022

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

Не пропустіть випуски Антизомбі щочетверга в ефірі каналу ICTV, а також на сайті  https://ictv.ua/ua/antyzombi/

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Головна / Хімічна зброя на Донеччині! Блеф чи провокація Кремля? — Антизомбі, 03.02.2022 / 03.02.2022 20:44
03.02.2022 20:44

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