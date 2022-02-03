Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Теракты в ОРДЛО и диверсанты в российской форме. Блеф или реальная провокация Кремля? — Антизомби

Почему Украина — самая опасная страна в мире? — Антизомби на ICTV

ТОП ужасных новостей от РЕН ТВ — Ванга в шоке — Антизомби на ICTV

Позиция силы или поза на букву Р? Геополитический провал России. Чем ответит Кремль? — Антизомби на ICTV

Бог любит Беларусь, поэтому послал ей Лукашенко. Трэш, который мы не заслужили — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля?

Климатическое оружие США против боевых синоптиков из Донецка!

Все, ваше время ушло. Сейчас не 14-ый год. Никто в сладкий русский мир уже не поверит. Донецк сейчас — это просто провинция на фоне того же Краматорска и Мариуполя, да и вообще на фоне любого города подконтрольной части Украины.

И говорим мы это не из желания обидеть.

Просто как ни крути, а кроме, весьма сомнительных успехов пропаганды, в ОРДЛО тупо нет никаких достижений. Нет от слова совсем.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/