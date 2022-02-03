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Video: Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022: Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? Климатическое оружие США против боевых синоптиков из Донецка! Все, ваше время ушло. Сейчас не 14-ый год. Никто в сладкий русский мир уже не поверит.  Донецк сейчас - это просто провинция на фоне того же Краматорска и Мариуполя, да и вообще на фоне любого города подконтрольной части Украины. И говорим мы это не из желания обидеть. Просто как ни крути, а кроме, весьма сомнительных успехов пропаганды, в ОРДЛО тупо нет никаких достижений. Нет от слова совсем.  – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 03.02.2022:

Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля?

Климатическое оружие США против боевых синоптиков из Донецка!

Все, ваше время ушло. Сейчас не 14-ый год. Никто в сладкий русский мир уже не поверит.  Донецк сейчас — это просто провинция на фоне того же Краматорска и Мариуполя, да и вообще на фоне любого города подконтрольной части Украины.

И говорим мы это не из желания обидеть.

Просто как ни крути, а кроме, весьма сомнительных успехов пропаганды, в ОРДЛО тупо нет никаких достижений. Нет от слова совсем.

 – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 03.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 03.02.2022.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Химическое оружие на Донбассе! Блеф или провокация Кремля? — Антизомби на ICTV / 03.02.2022 20:44
03.02.2022 20:44

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