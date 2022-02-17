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Video: График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022: Один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам? 17 февраля! Боевики обстреляли детский садик и останавливаться не собираются? Сегодня 17 февраля. Ровно один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине. И целых шесть дней до победного марша российских войск по Крещатику. Его кто забыл… глава одной из крупнейших фракций Госдумы еще в прошлом году обещал. Мол либо официально Украина отказывается от НАТО И выполняет Минские соглашения  в трактовке Москвы, которые сейчас даже Кадырова отправили продвигать. Либо Путин подписывает принятое Госдумой решение о признании ДыНыРы и ЛыНыРы. Что будет дальше предсказать не сложно. Как и в Абхазии и Приднестровье марионетки сделают запрос на ввод российского контингента и техники. Ну а дальше начинается восстановление территориальной целостности недореспублик. Простыми словами война. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас! Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать

Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам?

17 февраля! Боевики обстреляли детский садик и останавливаться не собираются?

Сегодня 17 февраля. Ровно один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине.

И целых шесть дней до победного марша российских войск по Крещатику.

Его кто забыл… глава одной из крупнейших фракций Госдумы еще в прошлом году обещал.

Мол либо официально Украина отказывается от НАТО

И выполняет Минские соглашения  в трактовке Москвы, которые сейчас даже Кадырова отправили продвигать.

Либо Путин подписывает принятое Госдумой решение о признании ДыНыРы и ЛыНыРы.

Что будет дальше предсказать не сложно.

Как и в Абхазии и Приднестровье марионетки сделают запрос на ввод российского контингента и техники. Ну а дальше начинается восстановление территориальной целостности недореспублик. Простыми словами война.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV / 17.02.2022 21:12
17.02.2022 21:12

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