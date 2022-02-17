График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать — Антизомби на ICTV

Кремль сдает назад! Украина нарастила мощь и готова защищать СВОЁ — Антизомби на ICTV

Боевиков прижали по самое не балуй и отрезали им самое главное! Что же? — Антизомби на ICTV

Лукашенко с автоматом и статуя Путина в Киеве. Влажные фантазии пропагандистов или реальный план Кремля? — Антизомби на ICTV

Что ждет Украину в случае присоединения к Русскому миру — Антизомби на ICTV

Эрдоган в Киеве, Макрон в Москве. Что разозлило Путина и чего ждать украинцам — Антизомби на ICTV

Эротические фантазии в прямом эфире! О чем мечтают и чем дышат в ОРДЛО прямо сейчас — Антизомби на ICTV

Десантные корабли в Украину и ядерные ракеты в Европу. Зачем Россия поднимает ставки? — Антизомби на ICTV

Эстонские члены, секс с черепахами и нездоровое облизывание — когда без крика «Украина» ничего не получается — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 17.02.2022:

Один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине

График наступлений на 2022 год. Достаточно просто бровь поднять, чтобы вас размазать

Госдума признает ОРДЛО. Крест на Минских соглашениях? Чего ждать украинцам?

17 февраля! Боевики обстреляли детский садик и останавливаться не собираются?

Сегодня 17 февраля. Ровно один день с момента обещанной полномасштабной войны в Украине.

И целых шесть дней до победного марша российских войск по Крещатику.

Его кто забыл… глава одной из крупнейших фракций Госдумы еще в прошлом году обещал.

Мол либо официально Украина отказывается от НАТО

И выполняет Минские соглашения в трактовке Москвы, которые сейчас даже Кадырова отправили продвигать.

Либо Путин подписывает принятое Госдумой решение о признании ДыНыРы и ЛыНыРы.

Что будет дальше предсказать не сложно.

Как и в Абхазии и Приднестровье марионетки сделают запрос на ввод российского контингента и техники. Ну а дальше начинается восстановление территориальной целостности недореспублик. Простыми словами война.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 17.02.2022

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн выпуск Антизомби от 17.02.2022 прямо сейчас!

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