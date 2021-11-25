Готуються до війни? Або казки про карателів на новий лад. Навіщо Росія свідомо демонізує українців? — Антизомбі, 25.11.2021

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Воєнкор Олександр Сладков – гірка правда його брехливого життя

Якщо ви уважно подивитеся інформаційні стрічки останніх тижнів, то звичайно ж звернете увагу, як посилився інформаційний порядок денний щодо України.

Сотні разів ловили пропагандистів на підтасовуванні, маніпуляціях, відвертій брехні та спотворенні фактів.

Ми на цьому навіть зупинятися не будемо, а просто відзначимо, як цей жалюгідний Сладков вивертається як на сковорідці.

Брехливий воєнкор Олександр Сладков – що не так з його пам’яттю.

Очевидно ж сидів і кожне слово за методичкою підбирав

— подробиці в новому випуску програми Антизомбі на ICTV від 25.11.2021

Це Антизомбі. Територія без пропаганди.

antyzombi@ukr.net – для зв’язку з авторською командою програми Антизомбі

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