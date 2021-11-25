Готовятся к войне? Или сказки о карателях на новый лад. Зачем Россия сознательно демонизирует украинцев? — Антизомби на ICTV

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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 25.11.2021:

Военкор Александр Сладков — горькая правда его лживой жизни

Если вы внимательно посмотрите информационные ленты последних недель, то конечно же обратите внимание как сильно ужесточилась информационная повестка в отношении Украины.

Сотни раз ловили пропагандистов на подтасовке, манипуляциях, откровенной лжи и искажении фактов.

Мы на этом даже останавливаться не будем, а просто отметим как этот жалкий Сладков изворачивается как уж на сковородке.

Лживый военкор Александр Сладков — что не так с его памятью

Явно ж сидел и каждое слово в соответствии с методичкой подбирал.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 25.11.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 25.11.2021.

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