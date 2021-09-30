Горбата гора. Російська версія. Хто залишився сам на сам з дикою природою в ТАЙЗІ — Антизомбі, 30.09.2021

Обстріли заради ПІАРУ – як бойовики практикують СЕКС в ОЧІ? — Антизомбі, 23.09.2021
Гранати у дівчат під спідницями – як ювелірно розмінувати? ТОП маразмів з Росії — Антизомбі, 23.09.2021
Дружини і коханки головних зірок на Донбасі – ну не життя, а суцільна насолода? — Антизомбі, 16.09.2021
МАРІУПОЛЬ ХОЧЕ В ДНР?? Байки бойовиків, від яких соромно — Антизомбі, 16.09.2021
Повний провал медицини на Донбасі – хочеш жити – вмій крутитися, не хворіючи — Антизомбі, 16.09.2021
СИБІР. Похмуре життя, страшні перспективи. Плани Кремля вбивають — Антизомбі, 16.09.2021
Беремо шефство над Донбасом, дайте тільки виграти вибори. Все про мрії Єдиної Росії — Антизомбі, 09.09.2021
Голий Крим. Коли відбирати більше НІЧОГО. Росія загарбала все, що могла? — Антизомбі, 09.09.2021