Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Жены и любовницы главных звезд Русской весны на Донбассе — ну не жизнь, а сплошное НАСЛАЖДЕНИЕ? — Антизомби на ICTV

Гранаты у девушек под юбками — как ювелирно разминировать? ТОП маразмов из России — Антизомби на ICTV

Обстрелы ради ПИАРА — как боевики практикуют СЕКС в ГЛАЗА? — Антизомби на ICTV

Выборы в Госдуму 2021 — как на спектакль Путина отреагировали россияне — Антизомби на ICTV

Краматорск и Славянск не оправдали ожиданий боевиков. Что же так? — Антизомби на ICTV

Тюрьма за хорошие мысли об Украине? В ОРДЛО хотят судить за желание вернуться на БАТЬКІВЩИНУ — Антизомби на ICTV

Будет ли Украина МЕРЗНУТЬ этой зимой? Газовые ТАНЦЫ России никого больше греть не будут — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Террористы с портретом Бандеры. Новые маразмы федеральных каналов

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ.

Как президент Турции показательно ноги о российские выборы вытер

Ну а если говорить серьезно, то читая подобные новости отчетливо понимаешь, какие проблемы с психикой у населения страны, где людям годами выносят мозг фейковыми победами и вечными кознями врагов.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/