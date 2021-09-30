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Video: Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021: Террористы с портретом Бандеры. Новые маразмы федеральных каналов Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ. Как президент Турции показательно ноги о российские выборы вытер Ну а если говорить серьезно, то читая подобные новости отчетливо понимаешь, какие проблемы с психикой у населения страны, где людям годами выносят мозг фейковыми победами и вечными кознями врагов. – подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021 Это Антизомби. Территория без пропаганды. antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021. Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Антизомби на ICTV от 30.09.2021:

Террористы с портретом Бандеры. Новые маразмы федеральных каналов

Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ.

Как президент Турции показательно ноги о российские выборы вытер

Ну а если говорить серьезно, то читая подобные новости отчетливо понимаешь, какие проблемы с психикой у населения страны, где людям годами выносят мозг фейковыми победами и вечными кознями врагов.

– подробности в новом выпуске программы Антизомби от 30.09.2021

Это Антизомби. Территория без пропаганды.

antyzombi@ukr.net – для связи с командой авторов программы Антизомби

Смотрите онлайн полный выпуск программы Антизомби от 30.09.2021.

Не пропустите выпуски Антизомби по четвергам в эфире канала ICTV, а также на сайте https://ictv.ua/ru/antyzombi/

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Главная / Горбатая гора. Русская версия. Кто остался один на один с дикой природой в ТАЙГЕ — Антизомби на ICTV / 30.09.2021 21:04
30.09.2021 21:04

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